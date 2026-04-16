«Зенит» предложил «Ботафого» € 13 млн и списать долг в € 12 млн ради покупки Данило — ESPN

«Зенит» сделал официальное предложение о покупке полузащитника «Ботафого» Данило. Агент футболиста посетил Россию и присутствовал на матче между санкт-петербургским клубом и «Краснодаром» (1:1), который состоялся 12 апреля. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, сине-бело-голубые готовы заплатить € 13 млн за трансфер 24-летнего полузащитника, а также списать «Ботафого» задолженность в размере € 12 млн, возникшую после перехода нападающего Артура зимой 2025 года.

Данило играет за «Ботафого» с лета 2025 года. За этот период Данило принял участие в 34 встречах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

