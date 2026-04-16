Александр Глеб: приятно видеть «Арсенал» так далеко в Лиге чемпионов

Бывший нападающий «Арсенала» Александр Глеб высказался об успехах лондонской команды в Лиге чемпионов. «Канониры» вышли в полуфинал соревнования.

«Приятно видеть «Арсенал» так далеко в Лиге чемпионов. Они молодцы. Сейчас в турнире остались четыре очень сильные команды, даже трудно сказать, кто фаворит. Мы можем только рассуждать о способностях «Арсенала», на данный момент всё в их руках. Эти ошибки, потери очков в АПЛ — нехорошо. А ведь следующая игра — с «Сити», прямым конкурентом за чемпионство. Мне кажется, всё будет зависеть от этого матча, хотя оступиться «Арсенал» может против любого соперника. В конце сезона все на нервах, знают цену ошибки. В Лиге чемпионов же всё 50 на 50. Каждая команда обладает своим стилем, есть сильные и слабые стороны. Возможно всё», — сказал Глеб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

