Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
«Это потеря для школы». Экс-директор СШОР «Зенит» отреагировал на уход Игоря Денисова

Бывший директор спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Зенит» Евгений Шейнин отреагировал на уход Игоря Денисова с поста тренера одной из команд сине-бело-голубых.

«Пока Игорь работал со мной, всё было в порядке. Он умеет работать, хороший специалист. Не знаю, что случилось и почему Денисов ушёл из СШОР «Зенит», но для них это потеря», — сказал Шейнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Бывший футболист «Зенита», обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе санкт-петербургского клуба в последние годы работал с командой 2011 года рождения, с которой в нынешнем сезоне стартовал в ЮФЛ-3.

