«За это нельзя наказывать». Пубиль — об игре рукой в матче «Атлетико» с «Барселоной»

Защитник мадридского «Атлетико» Марк Пубиль прокомментировал эпизод первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:2). На 54-й минуте футболист «матрасников» коснулся мяча рукой во вратарской после передачи вратаря Хуана Муссо. Главный судья встречи Иштван Ковач не зафиксировал нарушение и не назначил пенальти в пользу «блауграны», которая пожаловалась в УЕФА. Организация отклонила протест.

«УЕФА уже изложил свою версию, поэтому нет необходимости вдаваться в подробности. Моё мнение очевидно: за такое никогда нельзя свистеть, поэтому мне больше нечего сказать», — приводит слова Пубиля Mundo Deportivo.

