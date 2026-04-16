Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Объявлены судейские назначения на матчи 29-го тура Первой лиги

Стали известны судейские назначения на матчи 29-го тура Лиги Pari — 2025/2026. Полный список арбитров опубликовала пресс-служба ФНЛ на официальном сайте.

«Енисей» — «Челябинск»: Антон Сидорин (Москва) – Эдуард Шарипов (Уфа), Виктор Медведев (Москва), резервный судья – Виталий Евдокимов (Барнаул), инспектор – Роман Лихачёв (Екатеринбург), делегат – Дмитрий Карабин (Москва).

«Торпедо Москва» — «КАМАЗ»: Александр Машлякевич (Москва) – Степан Щербаков (Омск), Павел Новиков (Санкт-Петербург), резервный судья – Данил Ткаченко (Москва), инспектор – Ринат Деушев (Москва), делегат – Руслан Киселёв (Томск).

«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: Матвей Заика (Ростов-на-Дону) – Руслан Шекемов (Нальчик), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), резервный судья – Иван Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре), инспектор – Василий Правило (Краснодар), делегат – Василий Иванов (Москва).

«Сокол» — «Урал»: Ефим Рубцов (Санкт-Петербург) – Вячеслав Охрименко (Майкоп), Алексей Чаплыгин (Москва), резервный судья – Ян Марушко (Самара), инспектор – Алексей Тюмин (Новочеркасск), делегат – Вячеслав Семёнов (Санкт-Петербург).

«Уфа» — «Черноморец»: Николай Волошин (Смоленск) – Никита Матиеску (Псков), Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону), резервный судья –Александр Маюн (Челябинск), инспектор – Сергей Пантелеев (Тула), делегат – Александр Коротченко (Салават).

«Родина» — «Волга»: Алексей Лапатухин (Москва) – Игорь Золотарёв (Брянск), Андрей Пелых (Санкт-Петербург), резервный судья –Данила Цурков (Москва), инспектор – Андрей Комаров (Волгоград), делегат – Владимир Крысин (Хабаровск).

«Шинник» — «Арсенал»: Владимир Шамара (Ростов-на-Дону) – Александр Приходько (Москва), Александр Павлов (Саратов), резервный судья – Юрий Матвеев (Москва), инспектор –Игорь Писанко (Новосибирск), делегат – Иван Новиков (Москва).

«Нефтехимик» — «Спартак» (Кострома): Роман Сафьян (Москва) – Денис Мирошник (Ставрополь), Вадим Тройненков (Калуга), резервный судья –Артур Сагдиев (Набережные Челны), инспектор –Алексей Сулимов (Смоленск), делегат – Александр Шанин (Московская область).

«Чайка» — «Факел»: Олег Гусаков (Кисловодск) – Дмитрий Семёнов (Петрозаводск), Евгений Булатов (Каменск-Уральский), резервный судья – Олег Журавлёв (Подольск), инспектор – Дмитрий Попов (Москва), делегат – Пётр Петухов (Москва).

