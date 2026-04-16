«Атлетико» вышел как в последний бой». Глеб — о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов
Экс-полузащитник «Барселоны» Александр Глеб высказался о вылете каталонцев из Лиги чемпионов после поражения от «Атлетико» (0:2, 2:1) в четвертьфинале турнира.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4' 0:2 Ф. Торрес – 24' 1:2 Лукман – 31'
Удаления: нет / Гарсия – 79'
«В Лиге чемпионов собраны самые топовые команды мира, каждая игра — рулетка. Где-то повезло, где-то — минимальная ошибка, которой соперники воспользуются. «Барселона» неплохо играла против «Атлетико», могли проходить в полуфинал. Но футболисты «Атлетико» вышли как в последний бой: кидались под мяч, быстро переходили из атаки в оборону. Не сказал бы, что «Барселоне» надо что-то менять, — всё-таки футбол они показывают хороший, ребята там сильные и молодые», — сказал Глеб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
