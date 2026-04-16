«Атлетико» вышел как в последний бой». Глеб — о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов

Экс-полузащитник «Барселоны» Александр Глеб высказался о вылете каталонцев из Лиги чемпионов после поражения от «Атлетико» (0:2, 2:1) в четвертьфинале турнира.

«В Лиге чемпионов собраны самые топовые команды мира, каждая игра — рулетка. Где-то повезло, где-то — минимальная ошибка, которой соперники воспользуются. «Барселона» неплохо играла против «Атлетико», могли проходить в полуфинал. Но футболисты «Атлетико» вышли как в последний бой: кидались под мяч, быстро переходили из атаки в оборону. Не сказал бы, что «Барселоне» надо что-то менять, — всё-таки футбол они показывают хороший, ребята там сильные и молодые», — сказал Глеб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.