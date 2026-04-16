ESPN раскрыл позицию Данило насчёт возможного перехода в «Зенит»

Полузащитник «Ботафого» Данило «не в восторге» от возможности перехода в «Зенит», несмотря на интерес клуба из Рио-де-Жанейро к переговорам с сине-бело-голубыми. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, 24-летний футболист дал понять «Ботафого», что у него есть другие приоритеты в карьере. Данило стремится перейти в более конкурентоспособные европейские лиги. При этом полузащитник готов вернуться в «Палмейрас», если не поступит предложение из-за рубежа.

Данило играет за «Ботафого» с лета 2025 года. За этот период Данило принял участие в 34 встречах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: