Главная Футбол Новости

Полузащитник «Локомотива» Батраков рассказал, какую способность взял бы у другого игрока

Полузащитник «Локомотива» Батраков рассказал, какую способность взял бы у другого игрока
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос, какой способностью другого футболиста он бы хотел обладать.

– Какую способность взял бы у другого игрока?
– Дриблинг Месси, – сказал Батраков в видео пресс-службы «Локомотива».

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси является восьмикратным обладателям «Золотого мяча».

В нынешнем сезоне Батраков провёл 31 матч за железнодорожников во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 10 результативных передач. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Батраков проводит второй сезон с 20+ результативными действиями в РПЛ
