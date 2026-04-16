Полузащитник «Локомотива» Батраков рассказал, какую способность взял бы у другого игрока

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос, какой способностью другого футболиста он бы хотел обладать.

– Какую способность взял бы у другого игрока?

– Дриблинг Месси, – сказал Батраков в видео пресс-службы «Локомотива».

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси является восьмикратным обладателям «Золотого мяча».

В нынешнем сезоне Батраков провёл 31 матч за железнодорожников во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 10 результативных передач. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.