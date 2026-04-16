Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кержаков: место «Балтики» в таблице позволяет не слишком концентрироваться на результате

Комментарии

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков высказался об игре «Балтики» в весенней части сезона Мир Российской Премьер-Лиги и обратился к главному тренеру калининградцев Андрею Талалаеву.

«Влияет отсутствие главного тренера «Балтики» на скамейке. Хочется пожелать Андрею Талалаеву здоровья. Команда своеобразная, по-своему симпатичная. Сегодняшнее место в турнирной таблице позволяет не слишком концентрироваться на результате во второй половине чемпионата, а больше сыгрываться, набираться опыта в РПЛ для следующего сезона. Я бы не стал обращать внимания на какой-то неудачный весенний отрезок «Балтики». Команда всё равно идёт на четвёртом месте. Они сохраняют шансы даже на бронзовые медали», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками в 24 матчах. Отставание от третьей строчки — одно очко.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android