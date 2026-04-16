Кержаков: место «Балтики» в таблице позволяет не слишком концентрироваться на результате

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков высказался об игре «Балтики» в весенней части сезона Мир Российской Премьер-Лиги и обратился к главному тренеру калининградцев Андрею Талалаеву.

«Влияет отсутствие главного тренера «Балтики» на скамейке. Хочется пожелать Андрею Талалаеву здоровья. Команда своеобразная, по-своему симпатичная. Сегодняшнее место в турнирной таблице позволяет не слишком концентрироваться на результате во второй половине чемпионата, а больше сыгрываться, набираться опыта в РПЛ для следующего сезона. Я бы не стал обращать внимания на какой-то неудачный весенний отрезок «Балтики». Команда всё равно идёт на четвёртом месте. Они сохраняют шансы даже на бронзовые медали», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками в 24 матчах. Отставание от третьей строчки — одно очко.