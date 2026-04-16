Аллегри может покинуть «Милан» по окончании сезона — СdS

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри может покинуть клуб по окончании сезона даже в случае квалификации команды в Лигу чемпионов. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, в течение нынешнего сезона 58-летний специалист редко чувствовал поддержку со стороны руководства «россонери». Подчёркивается, что в случае ухода Аллегри из «Милана» он может возглавить сборную Италии. Также «Наполи» включил тренера в свой список на случай ухода Антонио Конте.

Аллегри занял должность главного тренера итальянского гранда летом 2025 года. После 32 туров Серии А «Милан» набрал 63 очка и занимает третье место.

