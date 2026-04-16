«Шахтёр» сыграл вничью с «АЗ Алкмар» и вышел в полуфинал Лиги конференций

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались нидерландский «АЗ Алкмар» и украинский «Шахтёр». Команды играли на стадионе «АФАС» (Алкмар, Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступил Лассе Кословски (Берлин, Германия). Игра закончилась вничью — 2:2.

На 58-й минуте вингер гостей Алисон открыл счёт в матче. На 73-й минуте нападающий АЗ Исак Йенсен восстановил равенство в счёте. На 80-й минуте полузащитник Матей Шин вывел команду из Нидерландов вперёд. На 84-й минуте бразилец Лука Мейреллес вновь сделал счёт равным.

Первый матч между командами состоялся неделю назад, в четверг, 9 апреля. Победу праздновали футболисты украинского клуба (3:0). Таким образом, «Шахтёр» вышел в полуфинал Лиги конференций, где сыграет с победителем пары «Фиорентина» — «Кристал Пэлас».