Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
«Шахтёр» сыграл вничью с «АЗ Алкмар» и вышел в полуфинал Лиги конференций

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались нидерландский «АЗ Алкмар» и украинский «Шахтёр». Команды играли на стадионе «АФАС» (Алкмар, Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступил Лассе Кословски (Берлин, Германия). Игра закончилась вничью — 2:2.

Лига конференций . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Окончен
2 : 2
Шахтёр
Украина
0:1 Алисон – 58'     1:1 Йенсен – 73'     2:1 Шин – 80'     2:2 Мейреллес – 83'    

На 58-й минуте вингер гостей Алисон открыл счёт в матче. На 73-й минуте нападающий АЗ Исак Йенсен восстановил равенство в счёте. На 80-й минуте полузащитник Матей Шин вывел команду из Нидерландов вперёд. На 84-й минуте бразилец Лука Мейреллес вновь сделал счёт равным.

Первый матч между командами состоялся неделю назад, в четверг, 9 апреля. Победу праздновали футболисты украинского клуба (3:0). Таким образом, «Шахтёр» вышел в полуфинал Лиги конференций, где сыграет с победителем пары «Фиорентина» — «Кристал Пэлас».

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги конференций сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события пятницы: РПЛ, Кубок Гагарина, завершение регулярки НХЛ и Рублёв в Барселоне
Топ-события пятницы: РПЛ, Кубок Гагарина, завершение регулярки НХЛ и Рублёв в Барселоне
