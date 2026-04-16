Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сельта — Фрайбург, результат матча 16 апреля 2026, счет 1:3, ответный матч 1/4 финала Лиги Европы 2025/2026

«Фрайбург» переиграл «Сельту» и вышел в полуфинал Лиги Европы
Комментарии

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Сельта» (Испания) и «Фрайбург» (Германия). Игра проходила на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор (Англия). Игра закончилась победой команды гостей со счётом 3:1.

0:1 Матанович – 33'     0:2 Судзуки – 39'     0:3 Судзуки – 50'     1:3 Сведберг – 90+1'    

Первый гол в матче забил нападающий немецкой команды Игор Матанович на 33-й минуте. На 39-й минуте полузащитник Юито Судзуки увеличил преимущество «Фрайбурга». Во втором тайме на 51-й минуте Судзуки оформил дубль. В конце встречи на 90+1-й минуте хавбек Уиллот Сведберг отыграл один мяч для хозяев поля.

В первом матче «Фрайбург» разгромил «Сельту» со счётом 3:0. Таким образом, немецкая команда вышла в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с победителем пары «Бетис» – «Брага».

На стадии 1/8 финала соревнования «Фрайбург» по сумме двух встреч победил «Генк» со счётом 5:2. «Сельта» по сумме двух матчей обыграла «Лион» — 3:1.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android