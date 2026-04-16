«АЗ Алкмар» — «Шахтёр»: Шин вывел хозяев поля вперёд на 80-й минуте

В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречаются нидерландский «АЗ Алкмар» и украинский «Шахтёр». Команды играют на стадионе «АФАС» (Алкмар, Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступает Лассе Кословски (Берлин, Германия). На момент написания новости счёт — 2:1 в пользу хозяев поля.
На 80-й минуте полузащитник Матей Шин вывел команду из Нидерландов вперёд.
Ранее, на 58-й минуте, вингер Алисон открыл счёт в матче. На 73-й минуте нападающий АЗ Исак Йенсен восстановил равенство в счёте.
Первый матч между командами состоялся неделю назад, в четверг, 9 апреля. Победу праздновали футболисты украинского клуба (3:0). В полуфинале третьего по значимости еврокубка победитель противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Фиорентина» — «Кристал Пэлас».
- 16 апреля 2026
