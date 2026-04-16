Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Нобель Арустамян рассказал, как снимался фильм про Олега Романцева

Журналист Нобель Арустамян, снявший фильм про российского тренера Олега Романцева, рассказал нюансы производства картины и поделился впечатлением о герое.

– Какой матч романцевского «Спартака» для вас стал самым запоминающимся и почему?
– Матчей было очень много. «Спартак» 90-х – это моё детство, поэтому матчей много. Самый памятный – игра в Амстердаме с «Аяксом». И дело не только в форме «Спартака» – команда вышла в красно-черных джерси, что было довольно странно и удивительно, ведь «Спартак» всегда выступал в красно-белых цветах.

Для меня, 10-летнего мальчика, тот матч стал сильнейшим впечатлением. «Спартак» приезжает к одной из лучших команд Европы, играет в свой футбол и в прямом смысле раскатывает «Аякс». Какие передачи делал «Спартак» в том матче, какие забивали мячи! Это были феноменальные эмоции. Мы смотрели игру с братом, который после матча заболел «Спартаком» – и до сих пор поддерживает «Спартак». Вспоминаю, как мы смотрели, не отрываясь от экрана, потому что каждый момент врезался в память.

– Как Романцев повлиял на российскую тренерскую школу? В ком из тренеров сегодня мы видим его влияние больше всего?
– Сейчас в российском футболе нет того, кто стал бы последователем Романцева. Возможно, были попытки. Люди, игравшие в «Спартаке», хотели бы как тренеры копировать Романцева. Но его невозможно копировать. Романцев – уникален. Нет такого тренера, который играет в романцевский футбол. Хотя, ещё раз подчеркну, попытки были – на мой взгляд, у того же Дмитрия Аленичева.

Что касается влияния, то есть три человека, которые в 90-е создавали российскую тренерскую школу и российский чемпионат в плане противостояния: Юрий Павлович Сёмин, Валерий Газзаев и Олег Романцев. При этом Романцев всё равно находится на особом уровне, потому что его «Спартак» сильнее других повлиял на российское футбольное общество.

– В чём, на ваш взгляд, главная сила Романцева-тренера?
– Сила Романцева – в умении создавать коллектив. Так случилось, что в последние месяцы я много общаюсь с ветеранами «Спартака» из тех составов 90-х, в том числе для наших других проектов. И все они отмечают Романцева-психолога, который очень чётко умел подбирать правильный коллектив, управлять командой – при этом держать дистанцию с футболистами. Игроки его очень уважали и ценили.

Стиль Романцева в футболе был действительно уникальным. Понятно, что европейские клубы имели другие возможности. Но «Спартак», несмотря на разницу в финансах, всегда играл в свой футбол, никого не боялся.

Недавно для проекта «Ностальжи» мы пересматривали матч «Реал» – «Спартак» 1998 года. Было удивительно, насколько «Спартак», не боясь «Реала», играл в свой футбол, в те самые стеночки, забегания. Романцев ни на что не мог променять свой стиль – дорожил им.

– Какое впечатление у вас осталось от общения с Олегом Ивановичем? Были ли вы с ним знакомы до интервью?
– Я хотел бы отдельно поблагодарить Леонида Трахтенберга, который первым узнал об идее фильма и сумел её донести до Олега Ивановича Романцева.

Эпоха «Спартака» Романцева была очень знаковой для российского футбола и российского общества. Идея моей команды и Winline – запечатлеть эту эпоху в виде документального разговора. По этой причине, мне кажется, Олег Иванович дал добро. Очень приятно, что он согласился. Я это ценю и дорожу таким отношением к себе. Ещё раз благодарю Леонида Трахтенберга за помощь.

Конечно, я был знаком с Олегом Ивановичем. Не могу сказать, что у нас близкие отношения, но мы несколько раз пересекались, общались. Для меня Олег Иванович – глыба, авторитет, человек невероятного масштаба. Его «Спартак» – это моё детство,

Что касается эмоций после интервью, Олег Иванович произвёл на меня впечатление человека искреннего, настоящего, который открыто говорит всё, что думает. Ценно и приятно, что я нашёл Олега Ивановича таким человеком.

– В каких локациях снимался фильм?
– Мы долго выбирали локации, но решили, что нужна уютная домашняя атмосфера, прежде всего связанная с откровенным разговором. Выбрали загородный дом в Подмосковье, где можно было порыбачить. Понятно, что это немного виртуальная история, но, зная о хобби Олега Ивановича, нам было важно это объединить.

Основная локация – деревянный дом. Я знаю любовь Романцева к тишине и спокойствию, и мне показалось, что это достаточно логичный выбор.

– Кто предложил локации – сам Олег Иванович или это была ваша инициатива?
– Это была наша инициатива, прежде всего моей команды, которая очень скрупулёзно подходит к выбору локаций. Ребята нашли несколько вариантов, мы выбрали самые оптимальные, — сказал Арустамян «Чемпионату».

