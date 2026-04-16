Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Радимов считает, что Сперцян, выложивший фото своей ноги после фола Педро, неправ

Радимов считает, что Сперцян, выложивший фото своей ноги после фола Педро, неправ
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о фоле футболиста сине-бело-голубых Педро на капитане «Краснодара» Эдуарде Сперцяне во время очного матча команд в 24-м туре Мир РПЛ (1:1). Бразилец получил красную карточку. После встречи полузащитник «быков» опубликовал фото ноги с ссадинами.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

«Я объективно не понимаю, за что здесь штрафной. Педро первым играет в мяч, и Сперцян бьёт ему по подошве. Где вы вообще здесь увидели нарушение? Я про жёлтую или красную карточку даже заикаться не буду. Это не нарушение в моём понимании.

Я согласен, что это мужская борьба и Сперцян просто сам опоздал к этому моменту. Иначе такие единоборства и вторые нейтральные мячи не выигрываются — здесь по‑другому никак. Педро первый на мяче, и Сперцян сам попадает. Это точно не нарушение.

Я очень хорошо отношусь к Сперцяну и уважаю его как футболиста. Но если вы говорите, что были опубликованы фото его ноги, считаю, что в этой ситуации Эдик был неправ. Он должен был сказать, что не стоит это выносить — это мужская игра, всё остаётся на поле, в душе и раздевалке. Думаю, ему точно не нужно было это делать, потому что это мужская игра, которая в моём понимании даже не тянет на нарушение», — сказал Радимов в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

Эдуард Сперцян опубликовал фото травмированной ноги после матча «Краснодара» с «Зенитом»

