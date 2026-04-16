Радимов считает, что Сперцян, выложивший фото своей ноги после фола Педро, неправ

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о фоле футболиста сине-бело-голубых Педро на капитане «Краснодара» Эдуарде Сперцяне во время очного матча команд в 24-м туре Мир РПЛ (1:1). Бразилец получил красную карточку. После встречи полузащитник «быков» опубликовал фото ноги с ссадинами.

«Я объективно не понимаю, за что здесь штрафной. Педро первым играет в мяч, и Сперцян бьёт ему по подошве. Где вы вообще здесь увидели нарушение? Я про жёлтую или красную карточку даже заикаться не буду. Это не нарушение в моём понимании.

Я согласен, что это мужская борьба и Сперцян просто сам опоздал к этому моменту. Иначе такие единоборства и вторые нейтральные мячи не выигрываются — здесь по‑другому никак. Педро первый на мяче, и Сперцян сам попадает. Это точно не нарушение.

Я очень хорошо отношусь к Сперцяну и уважаю его как футболиста. Но если вы говорите, что были опубликованы фото его ноги, считаю, что в этой ситуации Эдик был неправ. Он должен был сказать, что не стоит это выносить — это мужская игра, всё остаётся на поле, в душе и раздевалке. Думаю, ему точно не нужно было это делать, потому что это мужская игра, которая в моём понимании даже не тянет на нарушение», — сказал Радимов в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

Материалы по теме Фото Эдуард Сперцян опубликовал фото травмированной ноги после матча «Краснодара» с «Зенитом»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: