Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Тренер «Болоньи» — об «Астон Вилле»: миссия почти невыполнима, попросил купить Тома Круза

Главный тренер итальянской «Болоньи» Винченцо Итальяно пошутил перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с английской «Астон Виллой». Встреча состоится сегодня, 16 апреля. В первой игре бирмингемцы на выезде одержали победу со счётом 3:1.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Перерыв
3 : 0
Болонья
Болонья, Италия
1:0 Уоткинс – 16'     2:0 Буэндия – 26'     3:0 Роджерс – 39'    

– Перед первым матчем вы говорили, что шансы 50 на 50...
– В этот раз я не буду говорить о процентах, я просто подчеркну тот факт, что миссия почти невыполнима. Я попросил клуб купить Тома Круза, он бы нам помог (смеётся).

Мы знаем, на что они способны дома, по сравнению с играми на выезде, и, возможно, именно поэтому я думаю, что нам предстоит покорить поистине огромную гору. Но, повторяю, это матч с чёткой целью, – приводит слова Итальяно Tuttomercatoweb.

