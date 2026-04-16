«Ливерпуль» опередил «МЮ» и «Челси» в борьбе за защитника сборной Аргентины — inews

«Ливерпуль» является главным претендентом на подписание центрального защитника «Борнмута» и сборной Аргентины Маркоса Сенеси. Об этом сообщает inews.

По информации источника, мерсисайдцы опередили «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в борьбе за 28-летнего футболиста. «Красные дьяволы» и «синие» не планируют делать предложения по покупке Сенеси.

В нынешнем сезоне защитник «Борнмута» принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

За сборную Аргентины Сенеси провёл три матча.

