Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
22:00 Мск
Астон Вилла — Болонья: Олли Уоткинс открыл счёт на 16-й минуте в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы 2025/2026

Комментарии

В эти минуты идёт ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречаются «Астон Вилла» (Англия) и «Болонья» (Италия). Игра проходит на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Санчес Мартинес (Испания). Счёт в матче — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Перерыв
3 : 0
Болонья
Болонья, Италия
1:0 Уоткинс – 16'     2:0 Буэндия – 26'     3:0 Роджерс – 39'    

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Олли Уоткинс на 16-й минуте.

В первом матче «Астон Вилла» победила «Болонью» со счётом 3:1.

На стадии 1/8 финала соревнования «Болонья» по сумме двух встреч победила «Рому» со счётом 5:4. На аналогичном этапе «Астон Вилла» по сумме двух матчей обыграла «Лилль» — 3:0.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
