«Астон Вилла» — «Болонья»: Олли Уоткинс открыл счёт на 16-й минуте

В эти минуты идёт ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречаются «Астон Вилла» (Англия) и «Болонья» (Италия). Игра проходит на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Санчес Мартинес (Испания). Счёт в матче — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Олли Уоткинс на 16-й минуте.

В первом матче «Астон Вилла» победила «Болонью» со счётом 3:1.

На стадии 1/8 финала соревнования «Болонья» по сумме двух встреч победила «Рому» со счётом 5:4. На аналогичном этапе «Астон Вилла» по сумме двух матчей обыграла «Лилль» — 3:0.