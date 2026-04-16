Анри раскритиковал «Реал» за игру в матче с «Баварией»
Бывший нападающий «Барселоны» Тьерри Анри подверг критике мадридский «Реал» за игру в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией», в котором «сливочные» уступили со счётом 3:4. С 86-й минуты испанский гранд играл вдесятером в связи с удалением полузащитника Эдуарду Камавинга.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1' 1:1 Павлович – 6' 1:2 Гюлер – 29' 2:2 Кейн – 38' 2:3 Мбаппе – 42' 3:3 Диас – 89' 4:3 Олисе – 90+4'
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'
«В матче с «Баварией» нельзя ошибаться, это очень сбалансированная команда, и они не всегда дают шансы, но в этой игре они дали шанс «Реалу». Если вы, будучи «Реалом», играете вдесятером с «Баварией» и не готовы приложить дополнительные усилия и защищаться как команда, вас обязательно накажет такой клуб, как «Бавария», — сказал Анри в эфире CBS Sports.
