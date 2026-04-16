Защитник «Локомотива» Монтес высказался о своей результативности в последних матчах

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес высказался о своей результативной серии. Игрок сборной Мексики забивает в трёх встречах Российской Премьер-Лиги подряд. В последний раз футболист отличался в игре с махачкалинским «Динамо» (1:1).

«Это было моё решение. Там уже и вариантов других особо не было. Когда проигрываешь, то на последних минутах нужно что-то предпринять в атаке: зацепиться за верховые мячи, помочь команде впереди. В этот раз получилось.

Три игры подряд раньше ни разу не забивал, у меня такое впервые. До этого было такое, когда в чемпионате забивал пять-шесть за сезон», – приводит слова Монтеса официальный сайт «Локомотива».

Всего в нынешнем сезоне Монтес провёл 25 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил четыре гола.