Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Локомотива» Монтес высказался о своей результативности в последних матчах

Защитник «Локомотива» Монтес высказался о своей результативности в последних матчах
Комментарии

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес высказался о своей результативной серии. Игрок сборной Мексики забивает в трёх встречах Российской Премьер-Лиги подряд. В последний раз футболист отличался в игре с махачкалинским «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Мастури – 63'     1:1 Монтес – 87'    

«Это было моё решение. Там уже и вариантов других особо не было. Когда проигрываешь, то на последних минутах нужно что-то предпринять в атаке: зацепиться за верховые мячи, помочь команде впереди. В этот раз получилось.

Три игры подряд раньше ни разу не забивал, у меня такое впервые. До этого было такое, когда в чемпионате забивал пять-шесть за сезон», – приводит слова Монтеса официальный сайт «Локомотива».

Всего в нынешнем сезоне Монтес провёл 25 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android