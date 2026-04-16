«Ботафого» хочет как минимум € 40 млн за полузащитника, интересующего «Зенит» — Жентиле

«Ботафого» желает выручить как минимум € 40 млн за потенциальный трансфер полузащитника Данило. Клуб из Рио-де-Жанейро готов начать вести переговоры по 24-летнему футболисту только от указанной суммы. Об этом сообщает Planeta do Futebol со ссылкой на журналиста Бернарду Жентиле и Canal Arena VBET Alvinegra на странице в социальной сети X.

Ранее ESPN сообщил о готовности санкт-петербургского клуба заплатить € 13 млн за трансфер Данило, а также списать «Ботафого» задолженность в размере € 12 млн, возникшую после перехода нападающего Артура зимой 2025 года.

Данило играет за «Ботафого» с лета 2025 года. За этот период Данило принял участие в 34 встречах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

