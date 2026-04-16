«Челестини уже отправили в отставку, его судьба решена». Бубнов — о ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о будущем главного тренера ЦСКА Фабио Челестини и поделился мнением о конфликте специалиста с игроком команды Мойзесом.

«Руководство, игроки и болельщики, я в комментариях читал, до поражения «Сочи» как раз на стороне Челестини все были. Только я, когда анализировал, говорил, что занимал сторону Мойзеса. И то из-за чего? Из-за того, что он [Челестини] перед игрой советовался с Мойзесом, но потом не последовал его советам и предъявил ему претензии. А наверняка он ему предлагал то, что тот не сделал по игре, и это сказалось на результате. Поэтому произошёл такой взрыв.

Я бы тоже взорвался. Что вы со мной советуетесь, если вы так не делаете? А потом он ещё и всех собак на него вешает, понимаешь? Ну так нельзя делать в присутствии всей команды. И сейчас, когда он «Сочи» проиграл, всё, все на стороне Мойзеса сейчас. Челестини уже отправили в отставку. Всё. То есть по большому счёту его судьба, можно сказать, решена», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».