Глава «Барселоны» лично пожаловался президенту УЕФА на судейство в игре с «Атлетико» — MD
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта напрямую позвонил главе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину с целью выразить недовольство работой главного судьи ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (1:2) Клеманом Тюрпеном. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4' 0:2 Ф. Торрес – 24' 1:2 Лукман – 31'
Удаления: нет / Гарсия – 79'
По информации источника, между Лапортой и Чеферином сложились хорошие рабочие отношения после того, как каталонский клуб решил возобновить сотрудничество с УЕФА и отказаться от участия в проекте Суперлиги.
Ранее «Барселона» заявила о подаче официальной жалобы в УЕФА на судейство в двух встречах четвертьфинала Лиги чемпионов с «Атлетико».
