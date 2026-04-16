«Астон Вилла» разгромила «Болонью» и вышла в полуфинал Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Астон Вилла» (Англия) и «Болонья» (Италия). Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес (Испания). Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 4:0.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Олли Уоткинс на 16-й минуте. Полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс не реализовал пенальти на 25-й минуте. Через минуту форвард Эмилиано Буэндия забил второй гол бирмингемцев. Роджерс сделал счёт 3:0 на 39-й минуте. В конце встречи на 89-й минуте защитник Эзри Конса забил четвёртый гол «Астон Виллы».

В первом матче «Астон Вилла» победила «Болонью» со счётом 3:1. Таким образом, английская команда вышла в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с победителем пары «Ноттингем Форест» – «Порту».

На стадии 1/8 финала соревнования «Болонья» по сумме двух встреч победила «Рому» со счётом 5:4. На аналогичном этапе «Астон Вилла» по сумме двух матчей обыграла «Лилль» — 3:0.