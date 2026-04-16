Константин Генич: как понимаю, Челестини всех в ЦСКА как будто бы задрал

Футбольный комментатор Константин Генич объяснил, почему использовал неологизм «абаскальщина» при описании ситуации с главным тренером Фабио Челестини в ЦСКА. Испанец Гильермо Абаскаль возглавлял московский «Спартак» с 2022 по 2024 год.

«Я назвал это всё абаскальщиной. Я имел в виду, что, к сожалению, ситуация повторяется. Когда тренер, проработав полгода, влюбляет в себя аудиторию своим футболом, что-то свежее даёт, футболисты все в восторге. Тренировки наконец-то с мячами, всё очень интересно. Есть микроскопический промежуточный результат.

И клуб говорит: «Тренер, ты наше всё. Ты к нам надолго». И у Абаскаля же было то же самое. И он испортился. И сейчас, насколько понимаю, Челестини всех в ЦСКА как будто бы задрал. Возможно, количеством тренеров, таким поведением, как в истории с Мойзесом. Следовательно, клуб говорит: «Нет, мы тут перестарались», — сказал Генич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».