«Бавария» опередила «Реал» и возглавила рейтинг клубов УЕФА за последние пять лет

«Бавария» опередила мадридский «Реал» в рейтинге клубов УЕФА за последние пять лет после того, как прошла «сливочных» на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. Теперь немецкий гранд с показателем 146,5 возглавляет соответствующий рейтинг. «Королевский клуб» расположился на второй строчке — 144,5. Замыкает тройку лидеров «Ливерпуль» — 130.

По сумме двух встреч «Бавария» победила «Реал» со счётом 6:4. На стадии полуфинала мюнхенский клуб встретится с «ПСЖ», который занимает пятое место в рейтинге УЕФА (126,5). Первый матч состоится 28 апреля в Париже, ответный — 6 мая в Мюнхене. «ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов.

