Защитник «Локомотива» Монтес поделился ожиданиями от матча с «Оренбургом»

Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес поделился ожиданиями от матча 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча пройдёт в субботу, 18 апреля, в 12:00 мск.

«У «Оренбурга» крепкая команда. В российском чемпионате в принципе нет проходных соперников. Готовимся к серьёзному матчу. Знаем, что они могут навязать нам свою игру. Нам нужно показать свой футбол, выложиться на 100%. Мы едем туда за тремя очками», – приводит слова Монтеса официальный сайт «Локомотива».

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионате России, набрав 45 очков. «Оренбург» с 20 очками располагается на 15-й строчке.