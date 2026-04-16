Отец Компани пришёл на заседание парламента Бельгии в шарфе «Баварии»

Пьер Компани, являющийся отцом главного тренера «Баварии» Венсана Компани, пришёл на заседание бельгийского парламента в шарфе мюнхенского клуба.

В среду, 15 апреля, команда Компани по сумме двух встреч со счётом 6:4 победила мадридский «Реал» на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. В полуфинале мюнхенский клуб встретится с «ПСЖ». Первый матч состоится 28 апреля в Париже, ответный — 6 мая в Мюнхене.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающая встреча соревнования состоится 30 мая 2026 года. «ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов.

Материалы по теме «Бавария» опередила «Реал» и возглавила рейтинг клубов УЕФА за последние пять лет

Топ-5 легенд футбола: