Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Романцев: хотелось бы, чтоб люди пришли на футбол и знали, что сегодня будет красиво

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос о своей мечте.

– О чём вы мечтаете?
– Не знаю даже.

– Может, чемпионство «Спартака»?
– Ну, это слишком банально. Это само собой разумеющееся, понимаешь? Ну, очень бы хотелось, конечно, чтобы прийти на стадион, а команда не только чемпионы, но показала игру. Я давно не видел классной игры в исполнении наших команд. Просто давно. А ведь некоторые матчи в нашем исполнении спартаковском было приятно смотреть. Просто вот наслаждаешься, через каждую комбинацию хочется аплодировать. Сказать, что я об этом мечтаю, наверное, слишком уж банально. Но хотелось бы, чтоб так было, чтоб люди пришли на футбол и знали, что сегодня будет красиво, и с удовольствием смотрели, — сказал Романцев в видео на странице Winline в социальной сети «ВКонтакте».

