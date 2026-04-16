«Манчестер Юнайтед» поставил «Барселоне» ультиматум по трансферу Рашфорда — Рахман

Каталонская «Барселона» продолжает настаивать на полноценном трансфере арендованного у «Манчестер Юнайтед» нападающего Маркуса Рашфорда. Подробностями переговоров между клубами поделился инсайдер Рашад Рахман.

«Барселона» и Флик довольны Рашфордом и хотели бы оставить его в команде — игрок тоже хочет остаться. Однако «Юнайтед» продолжает ставить ультиматум «Барселоне»: заплатите € 30 млн, или он вернётся на «Олд Траффорд». «Барса» предлагала креативные решения, однако «Юнайтед» отказывается», — написал Рахман в соцсети X.

Маркус Рашфорд выступает за «Барселону» с лета 2025 года. В текущем сезоне на его счету 12 голов и 13 результативных передач в 43 матчах за сине-гранатовых во всех турнирах.