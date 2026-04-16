Мбаппе высказался о вылете «Реала» из Лиги чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сделал публикацию в своём аккаунте в социальной сети после вылета команды из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. По сумме двух матчей «сливочные» уступили «Баварии» со счётом 4:6.

«Мы старались до самого конца, но этого не хватило. Обидно вылететь из такого важного соревнования, но надо смотреть в будущее. Нам нужно внимательно подумать о себе, чтобы избежать подобного разочарования снова. Мы никогда не сдадимся!

В «Реале» неудача никогда не была вариантом. Однако я обещаю вам одно: мы снова начнём побеждать, и очень скоро», – написал французский футболист.

