Главная Футбол Новости

Ноттингем Форест — Порту, результат матча 16 апреля 2026, счет 1:0, ответный матч 1/4 финала Лиги Европы 2025/2026

«Порту» в меньшинстве проиграл «Ноттингем Форест» и вылетел из Лиги Европы
Комментарии

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Ноттингем Форест» (Англия) и «Порту» (Португалия). Игра проходила на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Данни Маккели (Нидерланды). Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Окончен
1 : 0
Порту
Порту, Португалия
1:0 Гиббс-Уайт – 12'    
Удаления: нет / Беднарек – 8'

На восьмой минуте встречи защитник португальской команды Ян Беднарек получил красную карточку. На 12-й минуте полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт открыл счёт в матче.

В первом матче «Ноттингем Форест» и «Порту» сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, английская команда вышла в полуфинал Лиги Европы, в котором встретится с «Астон Виллой».

На стадии 1/8 финала соревнования «Порту» по сумме двух встреч победил «Штутгарт» со счётом 4:1, «Ноттингем Форест» по сумме двух матчей прошёл «Мидтьюлланн» — 2:2 (3:0 пен.).

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
