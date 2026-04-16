«Порту» в меньшинстве проиграл «Ноттингем Форест» и вылетел из Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Ноттингем Форест» (Англия) и «Порту» (Португалия). Игра проходила на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Данни Маккели (Нидерланды). Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

На восьмой минуте встречи защитник португальской команды Ян Беднарек получил красную карточку. На 12-й минуте полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт открыл счёт в матче.

В первом матче «Ноттингем Форест» и «Порту» сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, английская команда вышла в полуфинал Лиги Европы, в котором встретится с «Астон Виллой».

На стадии 1/8 финала соревнования «Порту» по сумме двух встреч победил «Штутгарт» со счётом 4:1, «Ноттингем Форест» по сумме двух матчей прошёл «Мидтьюлланн» — 2:2 (3:0 пен.).