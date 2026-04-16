Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Страсбург — Майнц, результат матча 16 апреля 2026, счет 4:0, 1/4 финала Лиги конференций 2025/2026

«Страсбург» разгромил «Майнц» и вышел в полуфинал Лиги конференций
Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Страсбург» (Франция) и «Майнц» (Германия). Игра проходила на стадионе «Мено» в Страсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Жоау Педру Пиньейру. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. По сумме двух игр «Страсбург» победил со счётом 4:2 и вышел в полуфинал Лиги конференций.

16 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
1:0 Нанаси – 26'     2:0 Уаттара – 35'     3:0 Энсисо – 69'     4:0 Эмега – 74'    
Удаления: нет / Амири – 90+6'

На 26-й минуте полузащитник Себастьян Нанаси открыл счёт. Через девять минут полузащитник Абдул Уаттара укрепил преимущество «Страсбурга». На 69-й минуте нападающий Хулио Энсисо довёл счёт до разгромного. На 74-й минуте нападающий Эмануэль Эмега забил четвёртый мяч хозяев.

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
