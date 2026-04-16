Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Фиорентина — Кристал Пэлас, результат матча 16 апреля 2026, счёт 1:2, ответный матч 1/4 финала Лиги конференций 2025/2026

«Кристал Пэлас» проиграл «Фиорентине», но вышел в полуфинал Лиги конференций
Комментарии

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались итальянская «Фиорентина» и английский «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля.

Лига конференций . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Окончен
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
0:1 Сарр – 17'     1:1 Гудмундссон – 30'     2:1 Ндур – 53'    

На 17-й минуте вингер Исмаила Сарр вывел лондонцев вперёд. На 30-й минуте нападающий Альберт Гудмундссон ударом с пенальти восстановил равенство в счёте. На 53-й минуте полузащитник Шер Ндур вывел итальянцев вперёд.

Первый матч между командами состоялся неделю назад и завершился крупной победой англичан (3:0). Таким образом, «Кристал Пэлас» вышел в полуфинал третьего по значимости еврокубка, а «Фиорентина» завершила выступления в турнире.

Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
