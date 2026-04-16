Лига конференций — 2025/2026 по футболу: результаты на 16 апреля, календарь, таблица

16 апреля состоялись четыре ответных матча 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч Лиги конференций на 16 апреля:

«АЗ Алкмар» (Нидерланды) — «Шахтёр» (Украина) — 2:2;

АЕК Афины (Греция) — «Райо Вальекано» (Испания) — 3:1;

«Фиорентина» (Италия) — «Кристал Пэлас» (Англия) — 2:1;

«Страсбург» (Франция) — «Майнц» (Германия) — 4:0.

Победителем розыгрыша Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025 стал английский «Челси». В финале прошлого турнира команда разгромила испанский «Бетис» со счётом 4:1.

Самые большие стадионы мира: