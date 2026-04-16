АЕК Николича отыграл отставание в три мяча, но уступил «Райо Вальекано» в Лиге конференций

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались греческий АЕК под руководством серба Марко Николича и испанский «Райо Вальекано». Команды играли на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах (Греция). В качестве главного арбитра встречи выступил Эспен Эскос (Норвегия). Победу со счётом 3:1 одержали хозяева поля.

На 13-й минуте ангольский нападающий Зини вывел АЕК вперёд. На 36-й минуте полузащитник Рэзван Марин ударом с пенальти удвоил преимущество хозяев поля. На 51-й минуте Зини оформил дубль и сравнял счёт по сумме двух встреч. На 60-й минуте форвард «Райо» Иси Паласон отыграл один мяч и обеспечил преимущество своей команде.

Первый матч между клубами состоялся неделю назад и завершился разгромной победой испанцев (3:0). Таким образом, «Райо Вальекано» квалифицировался в 1/2 финала третьего по значимости еврокубка, а АЕК завершил выступления в турнире.