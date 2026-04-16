Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

АЕК — Райо Вальекано, результат матча 16 апреля 2026, счёт 3:1, ответный матч 1/4 финала Лиги конференций 2025/2026

АЕК Николича отыграл отставание в три мяча, но уступил «Райо Вальекано» в Лиге конференций
Комментарии

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались греческий АЕК под руководством серба Марко Николича и испанский «Райо Вальекано». Команды играли на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах (Греция). В качестве главного арбитра встречи выступил Эспен Эскос (Норвегия). Победу со счётом 3:1 одержали хозяева поля.

Лига конференций . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
АЕК Афины
Афины, Греция
Окончен
3 : 1
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
1:0 Зини – 13'     2:0 Марин – 36'     3:0 Зини – 51'     3:1 Паласон – 60'    

На 13-й минуте ангольский нападающий Зини вывел АЕК вперёд. На 36-й минуте полузащитник Рэзван Марин ударом с пенальти удвоил преимущество хозяев поля. На 51-й минуте Зини оформил дубль и сравнял счёт по сумме двух встреч. На 60-й минуте форвард «Райо» Иси Паласон отыграл один мяч и обеспечил преимущество своей команде.

Первый матч между клубами состоялся неделю назад и завершился разгромной победой испанцев (3:0). Таким образом, «Райо Вальекано» квалифицировался в 1/2 финала третьего по значимости еврокубка, а АЕК завершил выступления в турнире.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android