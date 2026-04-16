Определились пары полуфиналистов Лиги конференций — 2025/2026

16 апреля прошли ответные матчи четвертьфинала Лиги конференций сезона-2025/2026, по итогам которого определились пары полуфиналистов соревнования.

Пары полуфиналистов Лиги конференций сезона-2025/2026:

«Шахтёр» (Украина) — «Кристал Пэлас» (Англия);

«Райо Вальекано» (Испания) — «Страсбург» (Франция).

Первые полуфинальные игры состоятся 30 апреля, ответные — 7 мая. Финал нынешнего розыгрыша соревнования пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге 27 мая.

Победителем розыгрыша Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025 стал английский «Челси». В финале прошлого турнира команда разгромила испанский «Бетис» со счётом 4:1.

