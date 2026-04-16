«Брага» одолела «Бетис» в матче с шестью голами и вышла в полуфинал Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались испанский «Бетис» и португальская «Брага». Команды играли на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Давиде Масса (Империя, Италия). Победу со счётом 4:2 праздновали гости.

На 13-й минуте бразилец Антони вывел «Бетис» вперёд. На 26-й минуте вингер Абде Эззалзули удвоил преимущество испанцев. Ещё один гол Зззалзули на 29-й минуте был отменён после просмотра VAR. На 38-й минуте форвард «Браги» Пау Виктор отыграл один мяч. На 49-й минуте защитник Витор Карвальо сравнял счёт. На 53-й минуте нападающий Рикарду Орта ударом с пенальти вывел «Брагу» вперёд. На 74-й минуте полузащитник Жан-Батист Горби забил четвёртый мяч гостей.

В первой встрече, которая состоялась неделю назад, команды сыграли вничью (1:1). Таким образом, «Брага» вышла в полуфинал Лиги Европы. «Бетис» завершил выступления в турнире.