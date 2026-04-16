Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Бетис — Брага, результат матча 16 апреля 2026, счёт 2:4, ответный матч 1/4 финала Европы 2025/2026

«Брага» одолела «Бетис» в матче с шестью голами и вышла в полуфинал Лиги Европы
Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались испанский «Бетис» и португальская «Брага». Команды играли на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Давиде Масса (Империя, Италия). Победу со счётом 4:2 праздновали гости.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
2 : 4
Брага
Брага, Португалия
1:0 Антони – 13'     2:0 Эззалзули – 26'     2:1 Виктор – 38'     2:2 Карвальо – 49'     2:3 Орта – 53'     2:4 Горби – 74'    

На 13-й минуте бразилец Антони вывел «Бетис» вперёд. На 26-й минуте вингер Абде Эззалзули удвоил преимущество испанцев. Ещё один гол Зззалзули на 29-й минуте был отменён после просмотра VAR. На 38-й минуте форвард «Браги» Пау Виктор отыграл один мяч. На 49-й минуте защитник Витор Карвальо сравнял счёт. На 53-й минуте нападающий Рикарду Орта ударом с пенальти вывел «Брагу» вперёд. На 74-й минуте полузащитник Жан-Батист Горби забил четвёртый мяч гостей.

В первой встрече, которая состоялась неделю назад, команды сыграли вничью (1:1). Таким образом, «Брага» вышла в полуфинал Лиги Европы. «Бетис» завершил выступления в турнире.

Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
