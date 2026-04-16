Лига Европы — 2025/2026 по футболу: результаты на 16 апреля, календарь, таблица

Сегодня, 16 апреля, состоялись четыре ответных матча 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч Лиги Европы 16 апреля:

«Сельта» (Испания) — «Фрайбург» (Германия) — 1:3;

«Астон Вилла» (Англия) — «Болонья» (Италия) — 4:0;

«Ноттингем Форест» (Англия) — «Порту» (Португалия) — 1:0;

«Бетис» (Испания) — «Брага» (Португалия) — 2:4.

Полуфиналы второго по значимости еврокубкового турнира состоятся в четверг, 30 апреля, ответные матчи пройдут через неделю, 7 мая. Победитель ЛЕ определится в финальном матче, который намечен на 20 мая.