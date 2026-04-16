Расписание полуфинальных матчей Лиги конференций — 2025/2026

16 апреля прошли ответные матчи четвертьфинала Лиги конференций сезона-2025/2026, по итогам которого определились пары полуфиналистов соревнования: «Шахтёр» встретится с «Кристал Пэлас», а «Райо Вальекано» — со «Страсбургом».

Расписание полуфинальных встреч Лиги конференций сезона-2025/2026:

30 апреля. «Шахтёр» (Украина) — «Кристал Пэлас» (Англия);

30 апреля. «Райо Вальекано» (Испания) — «Страсбург» (Франция).

7 мая. «Кристал Пэлас» (Англия) — «Шахтёр» (Украина);

7 мая. «Страсбург» (Франция) — «Райо Вальекано» (Испания).

Финал нынешнего розыгрыша соревнования пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге. Решающий матч Лиги конференций состоится 27 мая.

Победителем розыгрыша Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025 стал английский «Челси». В финале прошлого турнира команда разгромила испанский «Бетис» со счётом 4:1.

