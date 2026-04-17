Член КДК РФС арестован по делу о хищении 137 млн рублей — источник

Член контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Кирилл Глазов арестован по делу о хищении 137 млн рублей. Об этом сообщает «РИА Новости».

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность первого зампредседателя комитета по здравоохранению Дагестана, с ноября 2021 года по март 2022 года в сговоре с экс-советником главы республики и другими неустановленными людьми организовал схему хищения бюджетных средств при закупке экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции. Чиновники Минздрава в интересах обвиняемого заключили с коммерческой организацией контракты на поставку наборов реагентов по завышенной стоимости, несмотря на более выгодное предложение от другого поставщика. В результате было похищено 137 млн рублей.

Кирилл Глазов, брат действующего министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).