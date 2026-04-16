Определились пары полуфиналистов Лиги Европы — 2025/2026

В четверг, 16 апреля, определились четыре команды, которые квалифицировались в полуфинал Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. В четвёрку сильнейших команду турнира вошли португальская «Брага», немецкий «Фрайбург», а также английские «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест».

Пары полуфиналистов Лиги Европы сезона-2025/2026:

«Брага» (Португалия) — «Фрайбург» (Германия);

«Ноттингем Форест» (Англия) — «Астон Вилла» (Англия).

Полуфиналы второго по значимости еврокубкового турнира состоятся в четверг, 30 апреля, ответные встречи пройдут через неделю, 7 мая. Победитель ЛЕ определится в финальном матче, который намечен на 20 мая.