Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Определились пары полуфиналистов Лиги Европы — 2025/2026

В четверг, 16 апреля, определились четыре команды, которые квалифицировались в полуфинал Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. В четвёрку сильнейших команду турнира вошли португальская «Брага», немецкий «Фрайбург», а также английские «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест».

Пары полуфиналистов Лиги Европы сезона-2025/2026:

«Брага» (Португалия) — «Фрайбург» (Германия);
«Ноттингем Форест» (Англия) — «Астон Вилла» (Англия).

Полуфиналы второго по значимости еврокубкового турнира состоятся в четверг, 30 апреля, ответные встречи пройдут через неделю, 7 мая. Победитель ЛЕ определится в финальном матче, который намечен на 20 мая.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2025/2026
Материалы по теме
Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
