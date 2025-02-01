Расписание полуфинальных матчей Лиги Европы — 2025/2026

В четверг, 16 апреля, определились четыре команды, которые квалифицировались в полуфинал Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. В четвёрку сильнейших команду турнира вошли португальская «Брага», немецкий «Фрайбург», а также английские «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест».
Расписание полуфинальных встреч Лиги Европы сезона-2025/2026:
30 апреля, 22:00. «Брага» (Португалия) — «Фрайбург» (Германия);
30 апреля, 22:00. «Ноттингем Форест» (Англия) — «Астон Вилла» (Англия).
7 мая, 22:00: «Фрайбург» (Германия) — «Брага» (Португалия);
7 мая, 22:00: «Астон Вилла» (Англия) — «Ноттингем Форест» (Англия).
Победитель Лиги Европы определится в финальном матче, который состоится 20 мая.