Камавинга сделал заявление после матча с «Баварией» с его удалением
Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга в своём аккаунте в социальной сети обратился к болельщикам после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (4:3).
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1' 1:1 Павлович – 6' 1:2 Гюлер – 29' 2:2 Кейн – 38' 2:3 Мбаппе – 42' 3:3 Диас – 89' 4:3 Олисе – 90+4'
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'
Французский футболист вышел на замену на 61-й минуте. На 78-й минуте Камавинга получил первую жёлтую карточку, на 86-й минуте — вторую. После его удаления «сливочные» пропустили два гола.
«Беру на себя ответственность за свою часть вины. Хочу извиниться перед командой и перед болельщиками «Реала». Спасибо за поддержку», — написал Камавинга.
Напомним, француз получил вторую жёлтую карточку, поскольку после фола на Гарри Кейне он взял мяч и пошёл с ним в сторону от места нарушения.
