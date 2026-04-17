Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Камавинга сделал заявление после матча с «Баварией» с его удалением

Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга в своём аккаунте в социальной сети обратился к болельщикам после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (4:3).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

Французский футболист вышел на замену на 61-й минуте. На 78-й минуте Камавинга получил первую жёлтую карточку, на 86-й минуте — вторую. После его удаления «сливочные» пропустили два гола.

«Беру на себя ответственность за свою часть вины. Хочу извиниться перед командой и перед болельщиками «Реала». Спасибо за поддержку», — написал Камавинга.

Напомним, француз получил вторую жёлтую карточку, поскольку после фола на Гарри Кейне он взял мяч и пошёл с ним в сторону от места нарушения.

Материалы по теме
«Реал» выставил Камавинга на трансфер — El Mundo

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android