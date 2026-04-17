Камавинга сделал заявление после матча с «Баварией» с его удалением

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга в своём аккаунте в социальной сети обратился к болельщикам после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (4:3).

Французский футболист вышел на замену на 61-й минуте. На 78-й минуте Камавинга получил первую жёлтую карточку, на 86-й минуте — вторую. После его удаления «сливочные» пропустили два гола.

«Беру на себя ответственность за свою часть вины. Хочу извиниться перед командой и перед болельщиками «Реала». Спасибо за поддержку», — написал Камавинга.

Напомним, француз получил вторую жёлтую карточку, поскольку после фола на Гарри Кейне он взял мяч и пошёл с ним в сторону от места нарушения.

Материалы по теме «Реал» выставил Камавинга на трансфер — El Mundo

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: