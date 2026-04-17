«Челси» нацелился на полузащитника «Борнмута» стоимостью € 57,5 млн — The Independent

«Челси» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Борнмута» Алексу Скотту. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, «вишни» запросят более £ 50 млн (€ 57,5 млн). Сумма может быть гораздо выше в зависимости от того, сколько клубов попытаются приобрести 22-летнего футболиста. «Челси» особенно заинтересован в Скотте на фоне ожидаемых изменений в полузащите команды летом. Подчёркивается, что стан «синих» может покинуть Энцо Фернандес.

В нынешнем сезоне Скотт принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

