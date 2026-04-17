«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест» — первый английский полуфинал еврокубка с 2009 года

«Астон Вилла» и «Ноттингем Форест» сыграют друг с другом в 1/2 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. Данное противостояние станет первым с сезона-2008/2009, в котором на стадии полуфинала еврокубка сойдутся два английских клуба.

В последний раз две команды из Англии встречались в полуфинале европейского турнира в Лиге чемпионов — 2008/2009. Тогда «Манчестер Юнайтед» по итогам двух встреч оказался сильнее «Арсенала» (1:0, 3:1).

В финале того розыгрыша «красные дьяволы» уступили «Барселоне» (0:2). «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест» поборются за выход в финал Лиги Европы, где победитель сыграет с сильнейшей командой из пары «Брага» — «Фрайбург».

