Тренер «Шахтёра» Арда Туран высказался о выходе команды в полуфинал Лиги конференций

Главный тренер «Шахтёра» Арда Туран высказался о победе своей команды в четвертьфинале Лиги конференций с «АЗ Алкмар» (3:0, 2:2).

«Я искренне уважаю «Алкмар». Для нас это был эмоциональный матч. Считаю, что тактически моя команда действовала очень здорово. Против такого соперника играть непросто, так как они очень хорошо прессингуют», — приводит слова Турана официальный сайт УЕФА.

Соперником «Шахтёра» по полуфиналу станет английский «Кристал Пэлас». Первая встреча между командами состоится 30 апреля. Ответная игра запланирована на 7 мая.

Финал нынешнего розыгрыша соревнования пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге. Решающий матч Лиги конференций состоится 27 мая.