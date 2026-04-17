Артета объяснил, почему «Арсенал» остался единственным представителем АПЛ в Лиге чемпионов

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета объяснил, почему его команда осталась единственным представителем АПЛ в Лиге чемпионов.

«Есть причина, почему мы — единственная английская команда в этом турнире. Этот график выматывает до чёртиков! Мы не идеальны, нам нужно прибавлять, это точно, но давайте ценить то, что сделали эти игроки», — приводит слова Артеты инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

За выход в финал Лиги чемпионов «Арсенал» сойдётся с мадридским «Атлетико». Первый матч пройдёт 29 апреля в Мадриде. Ответная игра состоится 5 мая в Лондоне.

Финал турнира пройдёт 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» (Будапешт, Венгрия).

