Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о победе в матче с «Болоньей» в 1/4 финала ЛЕ

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Болоньей» (4:0).

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
4 : 0
Болонья
Болонья, Италия
1:0 Уоткинс – 16'     2:0 Буэндия – 26'     3:0 Роджерс – 39'     4:0 Конса – 89'    

«Я очень доволен. Мы играли организованно и старались навязать свои идеи и свою игру, что непросто во встречах с «Болоньей». Мы очень довольны тем, как выступаем в этом турнире. Сегодняшний вечер был фантастическим. Теперь нам предстоит сыграть в полуфинале, нас ждёт очень трудное противостояние с «Ноттингем Форест», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

В первом матче «Астон Вилла» победила «Болонью» со счётом 3:1. Таким образом, английская команда вышла в 1/2 финала Лиги Европы, где сыграет с «Ноттингем Форест».

Полуфиналы второго по значимости еврокубкового турнира состоятся в четверг, 30 апреля, ответные встречи пройдут через неделю, 7 мая. Победитель ЛЕ определится в финальном матче, который намечен на 20 мая.

Материалы по теме
Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
