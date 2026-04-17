Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о победе в матче с «Болоньей» в 1/4 финала ЛЕ

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Болоньей» (4:0).

«Я очень доволен. Мы играли организованно и старались навязать свои идеи и свою игру, что непросто во встречах с «Болоньей». Мы очень довольны тем, как выступаем в этом турнире. Сегодняшний вечер был фантастическим. Теперь нам предстоит сыграть в полуфинале, нас ждёт очень трудное противостояние с «Ноттингем Форест», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

В первом матче «Астон Вилла» победила «Болонью» со счётом 3:1. Таким образом, английская команда вышла в 1/2 финала Лиги Европы, где сыграет с «Ноттингем Форест».

Полуфиналы второго по значимости еврокубкового турнира состоятся в четверг, 30 апреля, ответные встречи пройдут через неделю, 7 мая. Победитель ЛЕ определится в финальном матче, который намечен на 20 мая.