Видеообзор разгромной победы «Астон Виллы» над «Болоньей» в матче 1/4 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026 «Астон Вилла» (Англия) разгромила «Болонью» (Италия) со счётом 4:0. Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Голами у победителей отметились Олли Уоткинс, Эмилиано Буэндия, Морган Роджерс и Эзри Конса.

Капитан бирмингемцев Роджерс не реализовал пенальти на 25-й минуте.

Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В первом матче «Астон Вилла» победила «Болонью» со счётом 3:1. Таким образом, английская команда вышла в 1/2 финала Лиги Европы, где сыграет с «Ноттингем Форест».

Полуфиналы второго по значимости еврокубкового турнира состоятся в четверг, 30 апреля, ответные встречи пройдут через неделю, 7 мая. Победитель ЛЕ определится в финальном матче, который намечен на 20 мая.